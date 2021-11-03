Решение будет приниматься исходя из текущей эпидситуации.

Минобрнауки со 2 ноября разрешило ВУЗам продлевать дистант самостоятельно. Студенты ВлГУ продолжат учиться удалённо с 8 по 14 ноября. В РАНХиГС пока не определились со сроками дистанционного формата работы. Возможно, зимняя сессия также пройдёт в домашнем режиме. Решение будет приниматься образовательными учреждениями исходя из текущей эпидситуации, но министерство не возражает.Напомним, что в прошлом году студенты уже сдавали экзамены по видеосвязи.«Руководители образовательных и научных организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ в форме самостоятельной работы или с применением электронного обучения», - звучит инициатива министерства.