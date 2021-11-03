Владимирстат опубликовал доклад по демографической ситуации, сложившейся во Владимирской области в...

Владимирстат опубликовал доклад по демографической ситуации, сложившейся во Владимирской области в январе-августе 2021 года.В регионе уменьшилась рождаемость и значительно увеличилась смертность. По сравнению с первым полугодием 2020 года число родившихся уменьшилось на 0,3%. В 2020 году родилось 6597 человека, в 2021 — 6573, что на 20 человек меньше. Количество же умерших увеличилось значительно - на 17,3%. Если за январь-август 2020 года скончались 15249 человек, то за аналогичный период 2021 года — 17888, что на 2639 человек больше. Превышение числа умерших над числом родившихся составляет 2,7 раза. Коэффициент рождаемости увеличился на 1,4%, смертности - на 18,9%. Коэффициент детской смертности увеличился на 10,3% и составил 6,4 умершего на 1000 родившихся.Число зарегистрированных браков увеличилось на 22,6%, разводов - на 33,6%.За январь-август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года миграционный прирост сменился миграционной убылью. Из области на 34 человека больше уехали, чем приехали.Фото: Pexels.com