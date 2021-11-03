На два больше, чем накануне. Сегодня мы в шаге от воскресного антирекорда в 324 заболевших. Показатели выше этой цифры область пока не демонстрировала. Всего лабораторно подтверждённых

На два больше, чем накануне. Сегодня мы в шаге от воскресного антирекорда в 324 заболевших. Показатели выше этой цифры область пока не демонстрировала. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 63 776. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (76 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 66. Всего с начала пандемии в областном