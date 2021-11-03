Во Владимирской области снова активизируется волонтёрское движение. Добровольцы нужны, чтобы доставлять одиноким людям продукты, помогать им с оплатой коммунальных услуг. Волонтёры,

Во Владимирской области снова активизируется волонтёрское движение. Добровольцы нужны, чтобы доставлять одиноким людям продукты, помогать им с оплатой коммунальных услуг. Волонтёры, имеющие личный транспорт, пригодяться педиатрам и терапевтам, чтобы те быстрее попадали к своим пациентам. Об этом говорили на видеоконференции по активизации областного волонтёрского центра партии «Единая Россия». В ней приняли участие врио губернатора Александр