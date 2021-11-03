В Москве продолжается розыгрыш квартир в рамках акции Вакцина – твой ключ к здоровью!. Очередные счастливчики определятся вечером в среду, 3 ноября.

В Москве продолжается розыгрыш квартир в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!". Очередные счастливчики определятся вечером в среду, 3 ноября.Розыгрыш состоится в прямом эфире телеканала "Москва 24". Информация о победителях также будет доступна на портале mos.ru.Узнать о результатах розыгрыша можно в . Для этого нужно ввести номер полиса ОМС.Участвовать в розыгрыше квартир могут совершеннолетние жители столицы, с 25 по 31 октября сделавшие прививку первым компонентом вакцины от коронавируса или прошедшие ревакцинацию. На кону – однокомнатные квартиры в пределах "старой" Москвы.Акцию "Вакцина – твой ключ к здоровью" инициировала столичная торгово-промышленная палата. Розыгрыши квартир будут проходить каждую среду до 24 ноября.В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новый розыгрыш среди привитых москвичей. Власти видят в этом возможность ускорить процесс вакцинации. По словам градоначальника, такая практика показала хорошие результаты.Пункты вакцинации от коронавируса работают на базе поликлиник и в популярных общественных местах. Сегодня в столице около 300 таких пунктов, из них 12 – в крупных торговых центрах.В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Непродовольственные магазины и торговые центры временно закрыты, развлекательные и зрелищные мероприятия отменены.Продлевать режим нерабочих дней после 8 ноября Москва не будет, Сергей Собянин. Ситуация с коронавирусом в городе стабилизируется, пояснил мэр.