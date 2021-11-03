Жителей Лакинска освободили от платы за некачественную воду. Собинский районный суд освободил...

Жителей Лакинска освободили от платы за некачественную воду.Собинский районный суд освободил жителей Лакинска от платы за некачественную воду до тех пор, пока из их кранов не польется хорошая вода. Правда, освободили от платы не всех лакинцев, а только семерых горожан, подавших заявления в суд по поводу качества воды в городе. Чистая вода может появиться еще не скоро, так как представители местной администрации заявили о двухлетнем сроке для проведения работ, пишут в местных соцсетях.Проблемы с водой в Лакинске начались после ввода нового водозабора в декабре 2020 года за 11 млн. рублей. Вода из крана не соответствовала нормам по цвету, запаху и составу. Мы писали об этой проблеме. По итогам проверки в январе 2021 года руководитель МУП "Водоканал" был оштрафован, жителям сделали перерасчет платы за воду. «Водоканал» в целях улучшения качества воды установил сливные краны и запорную арматуру для промывки водопроводных сетей, которая периодически будет выполняться до полного устранения нарушений. Но, как видно, ситуация с водой не изменилась в лучшую сторону.Суд встал на сторону жителей. Как минимум, семеро лакинцев платить за некачественную услугу не будут. Мэрию Лакинска и «Водоканал» обязали привести качество воды в соответствие с требованиями СанПиН, организовать надлежащее водоснабжение населения путем проведения водоподготовки, опубликовать в СМИ и на официальном сайте сведения о качестве воды из кранов.