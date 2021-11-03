По ухабам сквозь лес. Так жители улицы Гранатовой в посёлке Садовом вынуждены добираться до своих участков. Уже не первый год молодые семьи с детьми пытаются добиться нормальной дороги и

По ухабам сквозь лес. Так жители улицы Гранатовой в посёлке Садовом вынуждены добираться до своих участков. Уже не первый год молодые семьи с детьми пытаются добиться нормальной дороги и уличного освещения. Однако до сих пор путь к их участкам больше похож на полосу препятствий. На машине-то не везде проедешь. А некоторым людям приходится идти пешком