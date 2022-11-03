Лучшие практики и актуальные вопросы современного образования. В школе «МИР» в Доброграде прошла...

Лучшие практики и актуальные вопросы современного образования. В школе «МИР» в Доброграде прошла первая конференция сетевого регионального педагогического клуба. Какой должна быть современная школа? Какую роль играет комплексный подход к обучению? Кристина Иванова продолжит.Региональный педагогический клуб – уникальный формат, организованный совместно с Департаментом образования Владимирской области, институтом развития образования и управлением образования Ковровского района. Задача – поделиться лучшими практиками, идеями и проектами, которые можно реализовать в школах области.Лада Силина, директор школы "МИР" г.Доброград:- Представители управленческих команд, которые сегодня с нами, имеют за плечами большой продуктивный опыт работы в области как проектных методик, так и методик в области социокультурного развития территорий.Каждая сессия посвящена отдельной теме. Всего их три: школа как социокультурный центр, организация дополнительного образования в современной школе и проектный метод управления. Более 50 гостей, среди которых 35 директоров школ Владимирской области, причем как городских, так и сельских, собрались, чтобы поделиться опытом, рассказать о своих практиках и, конечно, оценить опыт уникальной школы «МИР».Светлана Подшибякина, директор школы №49 г. Владимира:- Когда ты видишь реальную работу других людей - вот это очень ценно. Потому что говорить можно очень много, придумывать. Но воплотить и проживать жизнь в том или ином органическом пространстве - это здорово.Важно помнить, что современное школьное пространство может и должно работать на образовательные результаты детей, подчеркивает Лада Силина, директор школы "Мир".Лада Силина, директор школы "МИР" г. Доброград:- Мы рассказывали коллегам, как мы используем пространства рекреаций, открытых помещений, свободных зон. Когда творческие работы учеников создаются не только в классной комнате, но и афишируются за пределами классной комнаты. Создаются такие пространства творчества, где могут быть выставлены как детские работы, так и работы уже состоявшихся художников.Итогом конференции станут конкретные идеи, готовые к реализации в школах региона. Процесс будут курировать представители института развития образования.Галина Чикунова, проректор Владимирского института развития образования:- Сейчас в рамках проектных сессий будут наработаны проекты. Вторая встреча у нас запланирована в феврале. Я думаю, что мы еще раз встретимся и уже обсудим, кто что смог сделать… Я думаю, что у нас все должно получиться. Ну и самое главное – это обмен опытом, у нас есть чему поучиться, и школе МИР тоже есть что показать.Главный приоритет педагогического клуба - развитие проектного образования, сочетающего различные подходы к обучению, без которых невозможна современная школа.Кристина Иванова, Александр Голубев. «Вести-Владимир»