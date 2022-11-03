Владимирская область с проектом «Былинный путь» заняла второе место в номинации «Лучшая команда по...
Владимирская область с проектом «Былинный путь» заняла второе место в номинации «Лучшая команда по разработке туристического маршрута» Всероссийского конкурса проектных команд в сфере государственного управления, разработки и реализации региональных туристических стратегий. Все финалисты конкурса пройдут обучение по программе дополнительного образования в школе «Стратегов», где проекты будут дорабатываться.
Протяжённость «Былинного пути» из Мурома в Гороховец – 105 км. Трёхдневный маршрут предлагает погрузиться в мир русских легенд и сказаний: проявить доблесть Ильи Муромца, искренность муромских князей и смекалку гороховецких купцов, насладиться былинным угощением и открыть тайну силы богатырской.
«Проект направлен на развитие туризма в малых туристических городах России, формирование комплексного маршрута как для организованных, так и для самостоятельных туристов, с навигационной системой, интегрированными современными цифровыми решениями и квест-форматами», – отметил врио первого заместителя губернатора Александр Ремига.
Отметим, недавно проект «Былинный путь» был одобрен экспертным советом по определению национальных туристических маршрутов при Федеральном агентстве по туризму.
Одно из важных преимуществ проекта – это гостиницы на маршруте, которые оборудованы пандусами и специальными номерами для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, существующие музейные экспозиции в Муроме и Гороховце удовлетворяют требованиям безбарьерной среды, рассказали в обладминистрации.
Фото: пресс-служба обладминистрации