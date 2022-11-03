Владимирская область с проектом «Былинный путь» заняла второе место в номинации «Лучшая команда по...

Владимирская область с проектом «Былинный путь» заняла второе место в номинации «Лучшая команда по разработке туристического маршрута» Всероссийского конкурса проектных команд в сфере государственного управления, разработки и реализации региональных туристических стратегий. Все финалисты конкурса пройдут обучение по программе дополнительного образования в школе «Стратегов», где проекты будут дорабатываться.Протяжённость «Былинного пути» из Мурома в Гороховец – 105 км. Трёхдневный маршрут предлагает погрузиться в мир русских легенд и сказаний: проявить доблесть Ильи Муромца, искренность муромских князей и смекалку гороховецких купцов, насладиться былинным угощением и открыть тайну силы богатырской.«Проект направлен на развитие туризма в малых туристических городах России, формирование комплексного маршрута как для организованных, так и для самостоятельных туристов, с навигационной системой, интегрированными современными цифровыми решениями и квест-форматами», – отметил врио первого заместителя губернатора Александр Ремига.Отметим, недавно проект «Былинный путь» был одобрен экспертным советом по определению национальных туристических маршрутов при Федеральном агентстве по туризму.Одно из важных преимуществ проекта – это гостиницы на маршруте, которые оборудованы пандусами и специальными номерами для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, существующие музейные экспозиции в Муроме и Гороховце удовлетворяют требованиям безбарьерной среды, рассказали в обладминистрации.Фото: пресс-служба обладминистрации