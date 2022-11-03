Оперативники по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи мобильного...

Оперативники по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи мобильного телефона у жителя областного центра1 ноября сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Владимиру по горячим следам задержали ранее судимого 42-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении кражи мобильного телефона.С заявлением о пропаже гаджета стоимостью 30 000 рублей в полицию обратился 42-летний житель города Владимира.Как выяснилось, накануне потерпевший познакомился с подозреваемым в одном из развлекательных заведений областного центра, где мужчины вместе распивали спиртные напитки. Когда владелец дорогостоящего мобильного телефона ненадолго отлучился, злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, похитил оставленный на столе гаджет, с которым скрылся.Задержанный дал признательные показания, телефон изъят. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по обвинению в краже, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com