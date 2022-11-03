7 месяцев в регионе и на заслуженный отдых? В прокуратуре Владимирской области нам подтвердили информацию об увольнении Владислава Малкина из органов по собственному желанию, однако дали

7 месяцев в регионе и на заслуженный отдых? В прокуратуре Владимирской области нам подтвердили информацию об увольнении Владислава Малкина из органов по собственному желанию, однако дали понять, что официального пресс-релиза на эту тему не будет. Сейчас обязанности прокурора области исполняет Андрей Жугин. Еще вечером 2 ноября в распоряжении редакции «Шестого канала» оказался приказ генпрокурора РФ