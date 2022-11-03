Юбилей сегодня отмечает троллейбусное депо. Ровно семьдесят лет назад на улицы Владимира выехал...

Юбилей сегодня отмечает троллейбусное депо. Ровно семьдесят лет назад на улицы Владимира выехал ПЕРВЫЙ (во всех смыслах) троллейбус.Это был пробный рейс по маршруту номер один. Тогда - единственному, он начинался от химзавода и заканчивался в у кинотеатра "Буревестник". Позже его продлили до разворотного кольца в районе улицы Ямской. В течение следующих десяти лет во Владимире открыли еще пять троллейбусных линий, которые соединили центр города и развивающиеся жилые микрорайоны. Пик популярности троллейбусов пришелся на 80-ые годы. Тогда по Владимиру ежедневно курсировали больше ста машин.