Елена Степаненко или Татьяна Брухунова? Дни.ру изучили образы жен Евгения Петросяна.

Елена Степаненко или Татьяна Брухунова? "Дни.ру" изучили образы жен Евгения Петросяна.Заслуженная артистка России Елена Степаненко несколько лет назад пережила тяжелый удар судьбы. Она развелась с популярным юмористом Евгением Петросяном. Брак Народного артиста РСФСР с коллегой по цеху продлился 33 года, официально они расписались в 1985 году.Развод двух мастодонтов юмора сопровождался громкими скандалами. Распавшаяся пара долгое время через суд делила совместно нажитое имущество. Однако это не главное. Против художественного руководителя телепроекта "Кривое зеркало" ополчились и поклонники, и многие товарищи.Публика не оценила новый выбор престарелого сатирика. Евгений Петросян в качестве пятой жены выбрал своего концертного директора Татьяну Брухунову. Сегодня 77-летний артист эстрады и его 33-летняя крайняя жена воспитывают совместного сына Вагана.Тем временем 69-летняя Елена Степанко уже восстала из пепла. Трудные времена прошли и сегодня актриса вновь выходит на сцену. Юмористка даже сменила образ. Конечно, и раньше королева "Кривого зеркала" одевалась элегантно и со вкусом, а сейчас она радует зрителя не только шутками, но шикарной внешностью.Лицо и тело артистки эстрады претерпели метаморфозы. Она выглядит значительно моложе, а образ дополняется стильными нарядами. Однозначно, бывшая жена Евгения Петросяна побила соперницу в модном поединке.Татьяна Брухунова, увы, не радует публику яркими аутфитами. Одевается она довольно скромно и меркнет даже перед пожилым супругом, предпочитающим темные строгие образы.Интересно, не стесняется ли Евгений Петросян, когда выводит свою молодуху на светские мероприятия? Так или иначе, в искренность их отношений верят далеко не все. Злые языки поговаривают, что девочка просто позарилась на деньги юмориста. Впрочем, Елена Степаненко уже лишила бывшего мужа части активов.