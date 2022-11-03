Губернатор навестил семью предпринимателя, призванного из запаса.

Александр Авдеев пообещал организовать для мобилизованных владимирцев полевую почту. Губернатор навестил семью предпринимателя, призванного из запаса.Его жена Елена воспитывает двоих детей и ведёт дело в отсутствии супруга. Глава региона пообщался с домочадцами, рассказав им о помощи с материальным обеспечением бойцов.«Каждую неделю в зону СВО будут ходить конвои, доставлять нужные военнослужащим вещи. В первую очередь - это тёплая одежда и обувь. При желании можно будет передать что-то конкретному человеку. Кроме того, планируем наладить полевую почту», - уточнил он.Губернатор добавил, что близкие волнуются за главу семьи – здоров ли, сыт ли, хватает ли тёплой одежды. Связь есть не всегда. Со дня отправки Сергей позвонил лишь раз сообщить, что всё в порядке.Напомним, что в регионе открыто 18 специализированных центров помощи семьям мобилизованных.