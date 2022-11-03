В Александрове прокурор добился исполнения условий контракта в рамках реализации национального...

В Александрове прокурор добился исполнения условий контракта в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» на сумму более 6,9 млн. рублей.В сфере реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории области прокурорами выявлено 132 нарушения, внесено 61 представление, 53 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 3 - к административной, в суд направлено 2 заявления на общую сумму свыше 1,8 млн. руб., объявлено 6 предостережений, в следственные органы направлен материал проверки, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело.Так, например, Александровская районная больница заключила гражданско-правовой договор с ООО «Альфа» на закупку 70 многофункциональных медицинских кроватей на общую сумму более 6,9 млн. рублей.Однако в установленный договором срок не получила их.После вмешательства прокуратуры многофункциональные медицинские кровати поставлены в учреждение здравоохранения в полном объеме, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: pxfuel.com/