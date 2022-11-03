Николай Басков не смог сдержать слез.

Николай Басков не смог сдержать слез.Недавнее появление златовласого артиста в студии Бориса Корчевникова по-настоящему удивило россиян. Во-первых, много вопросов у народа появилось к внешнему виду артиста: всегда худой певец распух до безобразия! А преображение Николая Баскова теперь активно обсуждают на просторах Интернета.Некоторые пользователи предположили, что набор веса мог быть связан с переживаниями, которые недавно испытал артист. Ведь в эфире программы "Судьба человека" он откровенно признался, что посещал военный госпиталь, где находятся российские раненные бойцы. И это тронуло певца до глубины души!Что уж говорить, Николай Басков впал в истерику и расплакался прямо во время съемок – и все из-за ампутации ноги. Дело в том, что во время посещения больницы он встретился с командиром батальона, который сам попросил звезду подняться к нему в палату."Зашел к нему, у него одна нога ампутирована", – поделился воспоминаниями сладкоголосый музыкант. Командир попросил у него разрешения на объятия, но артист заверил, что это он должен обращаться с такими просьбами, ведь стоящий перед ним человек защищает его жизнь и делает все, чтобы россияне ходили под мирным небом над головой."Сегодня мы должны спасать себя сами", – сказал заплаканный 46-летний Николай Басков.