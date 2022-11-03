Накануне Александр Авдеев встретился с семьей мобилизованного владимирца. Сергей отбыл из учебки 11...

Накануне Александр Авдеев встретился с семьей мобилизованного владимирца. Сергей отбыл из учебки 11 октября.Дома его ждут супруга Елена, дочка Ника и сын Иван. Елена говорит, муж предполагал, что придет повестка, и был готов к отправке. Глава семьи - предприниматель. До его возвращения бизнес взяла на себя Елена. Она уже получила региональную выплату - 100 тысяч рублей. Авдеев рассказал, как устроились наши военные, поделился планами по созданию областного склада на одной из приграничных территорий, с которого бойцы смогут получать посылки от близких напрямую.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Пока мы вот адресно только-только начинаем. Но можно будет передать даже адресно. Подписать какую-то коробочку. Сергею, допустим. У нас там будет свой склад и постараемся прям адресно передавать.