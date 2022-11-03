Принадлежавший Елизавете II Jaguar "изумрудного огня" уйдет с молотка 26 ноября.

Полноприводный универсал Jaguar X-Type Estate, который принадлежал королеве Великобритании Елизавете II, скончавшейся в 2022 году, выставили на торги английского аукционного дома Historics Auctioners.Аукцион пройдет 26 ноября. Стартовая и минимальная цена продажи устанавливаться не будут, поэтому теоретически автомобиль могут продать за один фунт стерлингов.Ожидается, что лот привлечет повышенное внимание коллекционеров, так как Елизавета II недавно ушла из жизни – 8 сентября.Автомобиль был выпущен в 2009 году. По данным Daily Mail, им пользовались вплоть до весны 2022 года, пробег составляет 72,5 тысячи миль (117 тысяч километров). Багажник машины имеет защитное покрытие для перевозки собак. Цвет кузова заявлен как "огненно-изумрудный".Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет Британская корона, в соответствии с правилами престолонаследия, перешла к ее сыну принцу Чарльзу, который взял имя Карл III.Нового короля провозгласили главой Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 11 сентября, церемония коронации назначена на 6 мая 2023 года. Она состоится в Вестминстерском аббатстве.