Владимирцев ждут длинные выходные. Главным культурным событием предстоящего уикенда станет Ночь...

Владимирцев ждут длинные выходные. Главным культурным событием предстоящего уикенда станет "Ночь искусств". Всероссийская акция пройдет 4 ноября. Музеи, театры, библиотеки приготовили для посетителей насыщенную программу.Центр ИЗО, например, приглашает "Назад в 80-ые". Так называется концерт-квартирник, который пройдет в интерьерах выставки Елены Суворовой про советское детство. Гостей также ждут творческие встречи, экскурсии и кинопоказ. Всё бесплатно. Начало в 19 часов.Не до сна этим вечером будет и читателям Областной научной библиотеки. Свою мини-выставку туда привезет скульптор Игорь Черноглазов. А музыкально-просветительский театр областной филармонии представит композицию "С любовью в сердце. Сергей Есенин".В Музейном центре "Палаты" этой ночью будут работать творческие лаборатории: художественная, театральная, вокальная. Поэтическую лабораторию представит звездный гость - поэт, автор песен группы "Любэ" Александр Шаганов.В театре кукол "Ночь искусств" пройдет при свете дня. Артисты покажут зрителям полюбившиеся спектакли. "Дюймовочку" и "Шерстяную историю", а потом вместе с малышами смастерят главных героев на мастер-классе.А уже сегодня в областной филармонии откроется фестиваль "Суздаль-Миллениум". Специальный культурный проект приурочен к тысячелетнему юбилею жемчужины Золотого кольца. На сцену выйдут "Виртуозы Москвы". Оркестр под управлением Владимира Спивакова, дирижира Арсентия Ткаченко. Солирует Александр Гиндин. Начало в 18.30.Театр-студия "Новая Сцена" приготовила для зрителей литературный перформанс "Сказки, рассказанные ночью". Актеры озвучат самые необычные, яркие и загадочные истории разных стран и народов. Вход свободный, начало в 8 вечера в фойе Малой сцены ГДК на Горького.И сегодня же в канун Дня народного единства во Владимире пройдет концерт "Большое сердце России". Это кульминационное событие детско-юношеского фестиваля национальных культур "Содружество-2022". Участие в концерте примут творческие коллективы из регионов - от Камчатки до Дагестана, а также гости из Республики Беларусь. Начало в 5 вечера.