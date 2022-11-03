Сараи под окнами мешают спокойной жизни. Жильцы дома 2а по улице Никитина уже много лет хотят снести хозяйственную постройку. Они ей не пользуются. Хозблок обветшал – крыша провалилась. Люди

Сараи под окнами мешают спокойной жизни. Жильцы дома 2а по улице Никитина уже много лет хотят снести хозяйственную постройку. Они ей не пользуются. Хозблок обветшал – крыша провалилась. Люди рассказывают, что сараи давно стали пристанищем для бродяг и пьяниц. Демонтаж конструкций – единственный способ отвадить маргиналов. Об этом мы рассказывали ещё в середине сентября. Пока