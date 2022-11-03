Ленинский суд Владимира назначил дату первого судебного заседания по делу экс-заместителя...

Ленинский суд Владимира назначил дату первого судебного заседания по делу экс-заместителя губернатора Григория Вишневского. Оно состоится 9 ноября. Так же пресс-служба суда рассказала о новых подробностях громкого дела.Помимо двух взяток от строительных компаний, бывший чиновник обвиняется в получении денег от директора спорткомплекса "Торпедо" в размере ста пятидесяти тысяч рублей- за покровительство и продвижение по карьерной лестнице.Напомним, Вишневский был задержан с поличным прошлой осенью при получении взятки от представителя строительной компании "Градиал", проводившей ремонт в первой гимназии Коврова. За помощь при приемке работ Вишневский запросил шестьсот тысяч рублей.Еще восемьдесят тысяч он получил от гендиректора фирмы "Система". Чиновник помог ввести в строй здание с грубыми нарушениями проектной документации.