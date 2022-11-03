Музей-заповедник «Александровская слобода» стал главным героем сразу двух медиа-событий. Он в очередной раз «засветился» на ТВ и в журнальном формате. В октябре на телеканале «Спас» вышел ..

Музей-заповедник «Александровская слобода» стал главным героем сразу двух медиа-событий. Он в очередной раз «засветился» на ТВ и в журнальном формате.В октябре на телеканале «Спас» вышел сюжет об опричной столице Слободе. Серия с «музеем Ивана Грозного» была отснята для нового сезона тревел-проекта «Пилигрим», который получил название «Великий северный путь». Это дорога от Москвы до Соловков длиной почти в 1800 км. Съемочная группа канала вместе с ведущей Олесей Ермаковой отправилась в пеший путь от московского Новодевичьего монастыря до соловецкого Спасо-Преображенского. Программа рассказывает зрителю о знаковых городах этого направления – об истории, православных святынях, культуре и традициях, о том, чем город живет сейчас.Журналисты в сопровождении специалиста музея Светланы Вершининой прогулялись по царскому кремлю, обсуждая события, связанные с пребыванием здесь Ивана Грозного. Интересными локациями стали самая низкая и самая высокая точки музея – средневековые погреба и смотровая площадка Распятской церкви-колокольни. Что получилось в итоге, вы можете увидеть во второй серии сезона.Продукт, получившийся в результате еще одного творческого сотрудничества – журнал «КРЕМЛИ И КРЕПОСТИ Земли русской». Свежий номер (№ 57) – полностью посвящен истории и достопримечательностям Александрова, где главенствующая роль, безусловно, принадлежит средневековой столице и музею с царской историей. Журнал действительно интересный, состоит из множества разнообразных рубрик, которые призваны дать полную информацию о месте: Стратегическое значение, 10 очень важных дат, Защитные сооружения и крепости, Славная история!, К оружию!, Действующие лица, Кремль сейчас, Путеводитель, Посол иноземный принять просят, Играют все! Последняя рубрика также относится к теме журнала (в данном случае посвящена правлению Ивана Грозного). А еще к каждому выпуску приложено по 2 карты для настольной игры «Кремли и крепости». В музее – сигнальный экземпляр, весь выпуск (тиражом в 1525 штук) поступит в продажу 12 ноября.Как отметила зав. отделом социокультурных коммуникаций музея-заповедника «Александровская слобода» С.И. Смирнова: «Такие медийные события с участием музея – отличный инструмент продвижения города и региона!».