Таким образом власти намерены ловить водителей-нарушителей.

В габаритных воротах Павловского моста 1 ноября застряла очередная ГАЗель. Мэрия, видимо отчаявшись достучаться до водителей, планирует установить камеру видеонаблюдения для отслеживания нарушителей.Напомним, что из-за путепровода на въезде сначала установили знаки, а потом ограничители. Однако лихих автомобилистов ни останавливает ни то, ни другое. Как следствие - пробки. На нарушителей регулярно составляют протоколы, штрафуют, но кого и когда в России это останавливало?«В горадминистрации сообщили о том, что планируют установить при въезде камеру видеонаблюдения», - пишет .По всей видимости, в ближайшее время в Коврове появятся не только фотофакты нарушений, но и видеокадры.Добавим, что подрядчик к асфальтированию правой части моста. Возобновить движение по ней власти обещают 7 ноября.