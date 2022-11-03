В 2023 году пособие значительно сократили.

В 2023 году во Владимирской области выплаты семьям погибших в СВО составят 25% от федеральных. Указ подписал губернатор Александр Авдеев.Документ касается военнослужащих, Росгвардии и полицейских, имеющих специальные звания. Пособие рассчитали исходя из возможностей бюджета. Отметим, что объёмы поддержки федерального бюджета составят 3 млн рублей за ранение, а также 5 млн рублей за гибель бойца. Региональная выплата будет суммироваться и составит 25% от вышеуказанных цифр - 750 тысяч за ранение и увечья (в 2022 году был миллион) и 1,25 млн рублей за смерть (было 3 млн).Для получения средств необходимо обратиться в соцзащиту.