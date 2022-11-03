Прогноз на 2023 год - оптимистичный.

Во Владимирской области отмечают рост производства, а ситуация на рынке труда в связи с мобилизацией не изменилась. Прогноз на 2023 год - оптимистичный.Частичная мобилизация сотрудников в октябре не повлияла на экономические показатели большинства крупных компаний. Об этом свидетельствуют результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Опрос не обнаружил спада инвестиционной активности компаний или сбоев при выполнении заказов. Около 60% компаний не заметили влияния мобилизации на обеспеченность кадрами в октябре. Экономические показатели большинства компаний в октябре оставались стабильными: от 80% до 90% опрошенных сообщили об отсутствии изменений в части выручки, инвестиционных вложений, финансового положения компании, а также времени доставки заказов и сроков выполнения собственных контрактов. Каждая вторая компания уверена в неизменности своих экономических показателей и в будущем: 2,3% компаний ждут роста инвестиций, 6,5% — роста выручки, 10% — сокращения сроков доставки заказов, а 18% — выполнения заказов.Во Владимирском регионе подтверждают результаты общероссийского опроса реальными показателями бизнеса. По данным департамента предпринимательства администрации Владимирской области, предприятия продолжают развиваться и увеличивают обороты.В сентябре 2022 году во Владимирской области рост индекса промышленного производства составил по сравнению с сентябрем 2021 года – 104,5 %, а по сравнению с августом 2022 года – 105,6 %. При этом в обрабатывающих производствах рост был еще больше: 106,8% и 106,3% соответственно.«Статистики по малому бизнесу еще нет, но то, что малый бизнес не теряет оптимизма и продолжает развиваться свидетельствует такие факты, что в сентябре 2022 года число самозанятых граждан по сравнению с августом 2022 года увеличилось на 1171 человека или на 4,1%, было создано 498 новых субъектов МСП», - отмечает Серей Сидорин, директор департамента предпринимательства владимирского региона.