Новые правила льготного посещения вступают в силу с 4 ноября.

Мобилизованные владимирцы и их семьи смогут бесплатно посещать ВСМЗ. Новые льготы вступают в силу с 4 ноября.Все объекты Владимиро-Суздальского музея-заповедника доступны также участникам СВО, мобилизованным и их близким родственникам. Кроме того, жители Суздаля и района также теперь смогут бесплатно посетить городской Кремль и Спасо-Евфимиев монастырь.Подробная информация о бесплатных билетах во владимирские музеи размещена на учреждения.