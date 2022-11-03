Власти Владимирской области создают региональный склад на приграничных с Украиной территориях, чтобы родные могли доставлять бойцам посылки. Полевая почта уже начала свою работу, сообщил

Власти Владимирской области создают региональный склад на приграничных с Украиной территориях, чтобы родные могли доставлять бойцам посылки. Полевая почта уже начала свою работу, сообщил губернатор области Александр Авдеев. Представитель, сопровождающий грузы из региона в приграничные территории в разговоре с Авдеевым рассказал, что там уже найдено помещение для организации централизованного склада. «Необходимо не только использовать полковой