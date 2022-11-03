Всемирная паутина, телевидение и мобильная связь. Для человека – давно обыденность. А вся магия происходит здесь. На станции спутниковой связи «Владимир». Построили ее самой первой в

Всемирная паутина, телевидение и мобильная связь. Для человека – давно обыденность. А вся магия происходит здесь. На станции спутниковой связи «Владимир». Построили ее самой первой в стране еще в 71-м году в Гусь-Хрустальном районе. Телепорт входит в кластер “Космическая связь”, состоящий из 5 наземных передатчиков спутниковых сигналов. В распоряжении этой – 12 космических спутников, которые