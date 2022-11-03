Департамент здравоохранения расписал режим приёма пациентов и вызова врачей.

Во Владимире опубликован график работы больниц с 4 по 6 ноября. Департамент здравоохранения расписал режим приёма пациентов и вызова врачей.Медики будут работать ежедневно, но в режиме укороченных рабочих дней. Исключение составляет лишь горбольница №6 в Юрьевце, у которой в воскресенье будет выходной.График работы экстренной и неотложная медицинской помощи в праздничные дни не изменится.