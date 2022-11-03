Как же все-таки непредсказуема бывает жизнь. Сегодня ты звезда – а завтра нищеброд.

Как же все-таки непредсказуема бывает жизнь. Сегодня ты звезда – а завтра нищеброд.60-летний российский пародист Александр Песков в свежем интервью признался, что выживает благодаря престарелой матери. Сейчас в жизни артиста черная полоса, и он еле сводит концы с концами. При этом мать отдает ему пенсию, чтобы хоть как-то помочь.Серьезные финансовые трудности начались у Пескова не так давно. Он перестал получать приглашения от работодателей на участие в различных шоу и скатился на самое дно. За последние три года отработал за деньги три концерта, все остальное было бесплатно. Об этом Александр Песков рассказал в эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ.По словам шоумена, он хотел продать загородную недвижимость, однако ничего не вышло. У Пескова есть дочь Дарья, которой он ничем помочь не может в материальном плане, так как сам вынужден считать копейки. Впрочем, он не баловал ее деньгами и в те времена, когда у него были средства. Когда девушке исполнилось 18 лет, он обрубил всяческое финансовое обеспечение."Я сказал "касса закрыта", – рассказал Александр Песков.Напомним, проблемы с деньгами начались у Пескова во время эпидемии коронавируса. Тогда он исчерпал все свои запасы, которые из-за удаленки так и не восполнил, и стал буквально нищебродом. В театре ему платили копейки.