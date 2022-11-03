Актер Александр Адабашьян стал новым гостем программы Жизнь и судьба с Борисом Корчевниковым.

Актер Александр Адабашьян стал новым гостем программы "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым.77-летний актер идраматург Александр Адабашьян прославился сотрудничеством с режиссером НикитойМихалковым. Особенно яркими стали работы в фильмах "Свой среди чужих, чужойсреди своих" и "Раба любви". Интересно, что именно во времясъемок "Рабы любви" Александр познакомился с Мариной Лебешевой,ставшей впоследствии его первой женой.Актрисы не сталочерез три года после свадьбы. Причиной послужила серьезная болезнь, которую не смогливовремя диагностировать. О подробностях смерти женыон рассказал Борису Корчевникову на программе "Жизнь и судьба"."Поначалу считалось,что у Марины был сепсис, а потом оказалось, что во всем виновата какая-тосистемная болезнь крови. Это выяснилось только после смерти жены. Началасьвся эта эпопея — похороны и прочее", —с грустью вспоминает Александр Артемович.К счастью, спустя времямужчина встретил другую женщину, которая стала его супругой на долгиедесятилетия. Вместе Александр Адабашьян и Екатерина Шадрина воспитали двоихдетей, а теперь помогают заботиться о семерых внуках.