Председатель Законодательного собрания Владимир Киселев пообещал помочь многодетной семье из...

Председатель Законодательного собрания Владимир Киселев пообещал помочь многодетной семье из Меленковского района и владимирским спортсменам.Во время личного приема граждан к нему обратились любители экстремальных гонок с просьбой оказать содействие в организации трассы для автокросса возле посёлка Колокша в Собинском районе. Спикер облпарламента готов обсудить этот вопрос с главами муниципалитетов. Еще одна просьба поступила от семьи Александровых из меленковского села Архангел. Супруги (они воспитывают девятерых детей) организовали семейный Дом детского творчества, клуб по интересам и попросили помощи в получении госаккредитации и бюджетного софинансирования на оплату труда педагогов.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- К сожалению, на сегодняшний день это невозможно, если они не занимаются обучением детей по основной программе среднего образования, но мы договорились о том, что можно попробовать на их базе открыть частный детский сад уже с государственным или муниципальным заданием.