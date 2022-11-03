4 ноября отмечается один из самых важных церковных праздников в году — день Казанской иконы Божией...

4 ноября отмечается один из самых важных церковных праздников в году — день Казанской иконы Божией Матери.Его установили в честь избавления Москвы и России от интервентов из Польши в 1612 году. Перед решающей битвой ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским всю ночь молилось перед чудотворным Казанским образом Божией Матери.В народе праздник так и называется «Осенняя Казанская», еще один день памяти Казанской иконы Пресвятой Богородицы отмечается в июле. Согласно традициям, в этот день устраивали шумные застолья, за которыми собирались не только члены семьи, но и гости. Верили: брак, заключенный в этот день, будет долгим и счастливым.Незамужние девушки, мечтающие поскорее встретить суженого, молились перед иконой Казанской Божией Матери. У преподобного образа также принято молиться о здравии детям и членам семьи, семейном благополучии и помощи в тяжелые времена. Кроме того на Казанскую было принято свататься или вступать в брак.Если же девушку до сих пор никто не позвал замуж, ей в этот день нужно отправиться в березовую рощу, найти в ней лист, обернутый в иней, и посмотреться в него, словно в зеркало. Тогда обет безбрачия будет снят, говорили предки.Если мужчина отправлялся на работу 4 ноября, то его обязательно встречали накрытым столом с различной выпечкой. Все погреба и склады проветривали и окуривали дымом сушеного можжевельника, таким образом прогоняли все плохое.Чего нельзя делать 4 ноября:Нельзя отправляться в долгий путь, поскольку погода может быть обманчивой. Ухудшение погодных условий может привести к серьезным последствиям.Не стоит пропускать службы в храмах или хотя бы молитвы у иконы тем, кто дорожит семейным счастьем, здоровьем и благополучием.Нельзя ходить злым и раздраженным, а также ругаться или сквернословить, поскольку так можно привлечь к себе плохую энергию.Не рекомендуется делать работу по дому, поскольку это может привести к несчастью. Лучше всего провести время в кругу родных и близких.Приметы 4 ноября:Дождь идет с утра - в скором времени наступит зима,Южный ветер сулит снег,Утренний туман говорит о скорой оттепели,День ясный - жди похолодания.Фото: https://www.pxfuel.com/