Об этом сообщает «Шестой канал».
Прокурор Владимирской области Владислав Малкин уволился по собственному желанию. Об этом сообщает
В распоряжении коллег оказался приказ генпрокурора от 31 октября, который гласит, что Владислав Александрович выходит на пенсию за выслугу лет. С учётом эффективности результатов работы он получит премию в виде 5% от оклада и выходное пособие в виде 20 месячных окладов с доплатой за классный чин. Официально ведомство пока не публиковало свою позицию по данному вопросу, хотя региональные СМИ, в том числе и «33Live.Ru» местную прокуратуру прокомментировать историю с загадочным уходом Малкина.
Загадочность заключается в том, что человек, занявший пост прокурора 33-го региона в феврале 2022 года вдруг оставляет его. За 7 месяцев прокуратурой Владимирской области возбуждено несколько резонансных уголовных дел против застройщиков, чиновников, подрядчиков и других лиц. Согласитесь, не похоже на человека, который приехал в регион, чтобы досидеть до пенсии. А жители, узнав об отстранении прокурора создали петицию с просьбой вернуть его.
«Он - единственная надежда на справедливость для жителей Владимирской области, где десятилетиями игнорировались грубейшие нарушения законодательства», - владимирцы.
Однако, по всей видимости, Владислав Александрович больше не вернется на пост руководителя облпрокуратуры. Надеемся, что его сменщик продолжит также активно отстаивать права жителей и доведёт возбуждённые уголовные дела до конца.