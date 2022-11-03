Об этом сообщает «Шестой канал».

Прокурор Владимирской области Владислав Малкин уволился по собственному желанию. Об этом сообщаетВ распоряжении коллег оказался приказ генпрокурора от 31 октября, который гласит, что Владислав Александрович выходит на пенсию за выслугу лет. С учётом эффективности результатов работы он получит премию в виде 5% от оклада и выходное пособие в виде 20 месячных окладов с доплатой за классный чин. Официально ведомство пока не публиковало свою позицию по данному вопросу, хотя региональные СМИ, в том числе и «33Live.Ru» местную прокуратуру прокомментировать историю с загадочным уходом Малкина.Загадочность заключается в том, что человек, занявший пост прокурора 33-го региона в феврале 2022 года вдруг оставляет его. За 7 месяцев прокуратурой Владимирской области возбуждено несколько резонансных уголовных дел против застройщиков, чиновников, подрядчиков и других лиц. Согласитесь, не похоже на человека, который приехал в регион, чтобы досидеть до пенсии. А жители, узнав об отстранении прокурора создали петицию с просьбой вернуть его.«Он - единственная надежда на справедливость для жителей Владимирской области, где десятилетиями игнорировались грубейшие нарушения законодательства», - владимирцы.Однако, по всей видимости, Владислав Александрович больше не вернется на пост руководителя облпрокуратуры. Надеемся, что его сменщик продолжит также активно отстаивать права жителей и доведёт возбуждённые уголовные дела до конца.