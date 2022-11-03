Они пройдут 9 ноября.

На территории Владимирской области 9 ноября по поручению Президента России пройдут комплексные учения по гражданской обороне. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе МЧС.Задача – проверка готовности к реагированию на возникновение ЧС и происшествий. Мероприятия пройдут в два этапа: введение в действие Плана гражданской обороны и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.Власти проверят системы оповещения. Будут задействованы электросирены и мощная акустика. Сирены взвоют в 10.37, 10.50 и 11.10. В течение трёх минут будет звучать сигнал «Внимание всем!» В 10.43 будет произведён захват теле- и радиосигнала с доведением информации. С 10.35 начнётся рассылка СМС-сообщений.В МЧС подчеркнули, что при получении сигналов населению не стоит предпринимать каких-либо практических действий.