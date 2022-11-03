Обвиняемый в убийстве арестован.

Житель Гусь-Хрустального района по пьяни зарезал друга-собутыльника. Обвиняемый в убийстве арестован.По версии следствия, 1 ноября знакомые распивали спиртное. После очередного тоста между ними произошла ссора. Мужчина нанёс 28-летнему товарищу один смертельный удар ножом. От полученного ранения собутыльник скончался.Задержанный «ушёл в отказ». Однако в следующие два месяца ему придётся хорошо подумать об этом, находясь в СИЗО. По ходатайству следователя он заключён под стражу.