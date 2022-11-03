Алиса Казьмина за последние годы повидала немало. Она прошла суды, тяжелую болезнь и развод с мужем. Проблемы не кончились.

Алиса Казьмина за последние годы повидала немало. Она прошла суды, тяжелую болезнь и развод с мужем. Проблемы не кончились.После развода в 2019 году Алиса Казьмина и Андрей Аршавин, а также его мать долго судились из-за имущества. В итоге бывшей жене футболиста достались 60 тысяч в месяц, хотя она просила 2,5 миллиона на содержание детей и себя. После развода она осталась с маленькой дочерью на руках.После всех передряг Казьмина тяжело заболела, сказался стресс. У нее развилось аутоиммунное заболевание, после чего врачи диагностировали некроз носа, в итоге он просто буквально стал проваливаться и гнить заживо. Лицо девушки было навсегда изуродовано. Потом стало известно, что Алиса Казьмина обвинила первого мужа и мать в том, что они заразили ее сифилисом, после чего устроили травлю.Больше полугода о бывшей жене Андрея Аршавина Алисе Казьминой не было слышно. Она удалила все соцсети, сменила номер телефона и перестала ходить по телешоу. Поклонники надеялись, что девушка идет на поправку. Однако на днях стало известно, что ее состояние только ухудшается.На этот раз на тяжелобольную женщину снова подали в суд. Судя по всему, ее словно решили морально добить. Бизнесмен Виталий Савчин из Санкт-Петербурга потребовал взыскать с экс-супруги Аршавина кругленькую сумму в виде материального ущерба, сообщили в пресс-службе Красносельского районного суда. Заседание состоялось 31 октября, после чего была назначена товароведческая экспертиза.