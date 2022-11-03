Турнир в честь 50-летия суперсерии состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Российская сборная завоевала золотые медали.

Турнир в честь 50-летия суперсерии состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Российская сборная завоевала золотые медали.В финале наши спортсмены обыграли канадцев со счетом 4:3. Россияне забили победный гол за две секунды до судейского свистка.Лучшим игроком матча по версии спортивных наблюдателей стал воспитанник Динамо (Москва) Виталий Люткевич.В матчах турнира наши хоккеисты играли в форме СССР. На лед вышли спортсмены, которые закончили играть в Национальной хоккейной лиге.Легендарная суперсерия СССР-Канада стартовала ровно 50 лет назад – осенью 1972 года. Эпохальное спортивное событие прогремело на весь мир и доказало силу отечественных хоккеистов.Игры проходили 2-28 сентября. Лучшим бомбардиром советской команды стал Александр Якушев.