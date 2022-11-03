После запуска линии квартиры здесь подорожают.

После запуска линии квартиры здесь подорожают.К 2026 году в столице должно состояться открытие пятой линии МЦД, которая протянется с севера от Мытищ до Домодедово на юге. Новостройки, расположенные у будущих станций МЦД-5, значительно подорожают с запуском линии. Поэтому покупка квартиры в одном из ЖК может стать хорошей инвестицией.Самой доступной новостройкой у МЦД-5 является ЖК "". Проект от компании "Виктория девелопмент" реализуется в восьми минутах езды от станции Пушкино. Стоимость кв. м начинается от 118 тыс. рублей, студии – от 4,1 млн рублей.Второе место досталось кварталу "" от MR Group, расположенному в 8 минутах езды от станции Калинина. В состав микрорайона входит школа и два детсада. Минимальная цена составляет 124 тыс. рублей за кв. м, или 4,4 млн рублей за студию.В квартале "" от застройщика "Тройка Рэд" цены начинаются от 136 тыс. рублей за «квадрат» или от 4,3 млн рублей за квартиру. До станции Калинина можно за полчаса дойти пешком. Кроме домов застройщик построит школу и детсад.В комплексе "" от группы «Самолет» стоимость кв. м стартует от 140 тыс. рублей, квартиры – от 5,1 млн рублей. От новостройки можно будет за двадцать минут дойти до станции Строитель. В составе ЖК заявлены две школы, три детсада и ФОК.В квартале "" от того же девелопера минимальная цена кв. м составляет 142 тыс. рублей. Квартиру можно приобрести по цене от 4,3 млн рублей. Будущая станция Ленинская расположится в 15 минутах пешком. В квартале у реки появится школа, три детсада и поликлиники.