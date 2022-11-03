Публика подозревает, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова завели отношения до того, как юморист развелся с Еленой Степаненко.

Публика подозревает, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова завели отношения до того, как юморист развелся с Еленой Степаненко.Заслуженная артистка России Елена Степаненко и Народный артист РСФСР Евгений Петросян развелись в 2018 году после 33 лет официального брака. Расстаться друзьями у супругов не получилось – судебный процесс обернулся громким скандалом, ведь мэтры отечественного юмора никак не могли поделить имущество. Злые языки поговаривают, что семейную идиллию звезд эстрады разрушила Татьяна Брухунова.У поклонников "Кривого зеркала" осталось множество вопросов после развода артистов. Что заставило Елену Степаненко так ожесточенно отбирать имущество у некогда любимого человека? Почему между разводом и уже пятой по счету свадьбой Евгения Петросяна прошел всего лишь год?Публика заподозрила, что сатирик крутил шашни со своим концертным директором, еще будучи женатым человеком. Конечно, нельзя исключать, что и Татьяна Брухунова соблазняла художественного руководителя телепроекта, пользуясь тем, что его супруга очень редко присутствовала в театре: Елена Степаненко приезжала на съемки и почти сразу уезжала.По версии давней фанатки "Кривого зеркала" Аллы, изначально Татьяна Брухунова вела себя довольно похотливо, пытаясь склеить более молодого и симпатичного артиста Игоря Христенко. Они с подругой даже периодически появлялись в компании юмориста.Совместные гулянки стали возможны, потому что эта самая подруга вела социальные сети Игоря Христенко. Как Евгений Петросян отреагировал на поведение своей помощницы, конечно, не секрет. Возможно, сатирик проявил ревность, но факт в том, что театр он в итоге разогнал.Об этой истории "" сообщили в среду, 2 ноября. А через несколько часов после публикации у Татьяны Брухуновой, вероятно, начались серьезные проблемы с сердцем. Молодуха Евгения Петросяна даже показала подписчикам, как пошатнулось ее здоровье. Она опубликовала в социальных сетях фото тонометра с показателями: давления 127 на 99, пульс 106.