Павел Прилучный появился на мероприятии в интересной компании.

Павел Прилучный появился на мероприятии в интересной компании.Не так давно один из главных красавчиков российского шоу-бизнеса опять женился – на молодой актрисе Зепюр Брутян. Стоит признать, что у звезды в последние годы сложилась не очень хорошая репутация: то и дело ходили слухи об изменах и похождениях Павла Прилучного.Но сейчас, кажется, все по-другому. Глядя на счастливого артиста, складывается впечатление, будто он точно остепенился, а по девицам теперь шляется только в кино. К слову, на днях актер вместе со своей супругой посетил премьеру фильма "Любовники", где ему досталась роль борца с коварными любовницами.На мероприятии, конечно, всеобщее внимание было приковано к новоиспеченным супругам: Павел Прилучный и Зепюр Брутян нежились перед объективами фотографов. Парой снимков молодая актриса и ее благоверный поделились в своих микроблогах, а поклонники обратили внимание на несколько деталей.Во-первых, в очередной раз уличили девушку в беременности: мол, очень сильно она округлилась. "Животик уже видно", – написал кто-то в комментариях. А, во-вторых, некоторых зацепил кадр, на котором артист отвернулся от своей жены: целуя ее, он почему-то на нее не смотрит."Глазки закатила, счастлива, а вот Пашка целует, а взгляд по сторонам", – написали поклонники Павла Прилучного и Зепюр Брутян.