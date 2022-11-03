Во Владимире назначена дата заседания по уголовному делу бывшего вице-губернатора Григория Вишневского, обвиняемого в получении взяток в крупном размере и мошенничестве. В пресс-службе

Во Владимире назначена дата заседания по уголовному делу бывшего вице-губернатора Григория Вишневского, обвиняемого в получении взяток в крупном размере и мошенничестве. В пресс-службе Ленинского районного суда назвали, кто давал взятки экс-чиновнику. Согласно предъявленному обвинению, с 18 марта по 31 декабря 2021 года Вишневский получил от представителя ООО «Градиал» 605,5 тысяч рублей за понуждение ковровской администрации