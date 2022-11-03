Бывшему заместителю губернатора вменяют четыре эпизода взяточничества.

Во Владимире назначили дату первого заседания по делам о взятках, в которых подозревают замгубернатора . Ленинский районный суд начнёт рассматривать их 9 ноября.По версии следствия, с 18 марта по 15 ноября 2021 года вице-губернатор получил от представителя фирмы «Градиал» незаконное вознаграждение в размере 605 531 рубль. Взамен чиновник якобы пообещал заставить мэрию Коврова принять работы по ремонту Гимназии №1 имени А.Н. Барсукова.Как сообщает пресс-служба суда, с 3 августа по 2 ноября прошлого года он получил ещё одну мзду - 150 012 рублей. На сей раз деньги передал директор спорткомплекса «Торпедо», который просил продвинуть его по карьерной лестнице.С 3 сентября по 13 ноября Вишневский получил от генерального директора ООО «Система» почти 80 тысяч рублей за помощь в вводе в эксплуатацию проблемного дома. Судя по всему, речь идет о доме с с лишними этажами в Коммунаре.С 1 по 23 июля обвиняемый предложил представителю строительной компании ООО «Айди Партнер» (выступала подрядчиком на крупных региональных стройках) передать в «Фонд губернатора» пожертвование в сумме 150 тысяч рублей. Средства якобы планировалось направить на решение социальных проблем области. Компания перевела указанную сумму. Однако замгубернатора, по версии следователей, присвоил пожертвование себе.Дело рассмотрит судья Н.В. Урлеков.