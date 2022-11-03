Певица Максим – счастливая мама двоих дочерей. Поклонники насторожились: неужели артистка ждет третьего ребенка?

Певица Максим – счастливая мама двоих дочерей. Поклонники насторожились: неужели артистка ждет третьего ребенка?Трогательный инежный голос певицы Максим у многих ассоциируется с романтичными песнями иностальгией по концу 00-х годов. Но за хрупкой девушкой стоит настоящаяартистка, которая сама пишет слова и музыку к своим композициям.В центре вниманияфанатов не только творчество певицы Максим, но и ее личная жизнь. Напомним, чтоу 39-летней артистки есть две дочери Александра и Мария, у которой совсем недавно был день рождения. К сожалению, отношенияс отцами девочек у звезды не сложились.Сейчас, послухам, у певицы Максим нет отношений. Однако, в Сети регулярно появляютсяфотографии беременной артистки. Как правило, это архивные фотографии со времен первой или второй беременности. Вот и на днях такое фото сокруглившимся животом разлетелось по новостным изданиям. Однако, пресс-службаМаксим заявила, что это фотографии из далекого 2009 года.Пока в личнойжизни затишье, певица плотно занимается работой. В своем микроблоге певицаМаксим анонсировала два ноябрьских концерта в Москве и в Санкт-Петербурге.Поклонники уже разобрали билеты и готовятся к встрече с любимой звездой. "Такжду концерта", "Буду на концерте!", "Ждем в другихгородах", — пишут преданные фанаты под постом с афишами.