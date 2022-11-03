Владимирский регион громко прозвучит на всю страну: творческий дуэт из Вязников –Людмила Швец и...

Владимирский регион громко прозвучит на всю страну: творческий дуэт из Вязников –Людмила Швец и Геннадий Лобачев выступили в популярном шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1».Певцам удалось продемонстрировать свой музыкальный номер и пообщаться на актуальные темы не только с известным ведущим во время съёмок, но и со звёздами российской эстрады за кулисами проекта. Когда ждать выход передачи «Привет, Андрей!» с певцами из Владимирской области? И что происходило во время записи передачи? Читайте в материале рубрики «Интересные люди Владимира: герои среди нас!»«Всё произошло спонтанно, до сих пор не верим, что побывали на съёмках…»- Людмила и Геннадий, совсем скоро вас увидит вся Россия. Почему решили поучаствовать в программе Малахова "Привет, Андрей"? Являетесь поклонниками этой передачи?- Признаемся честно, субботнюю программу «Привет, Андрей!» мы постоянно смотрим и очень любим, но нашу песню «Городские цветы» заметила сама редакция шоу. Конечно, для нас это было неожиданно, но очень приятно. В дальнейшем был утверждён музыкальный номер, с которым мы выступали. И нас пригласили на съёмки передачи, которые прошли 31-го октября.- Что интересного происходило на съёмках передачи? Что ярче всего запомнилось?Геннадий Лобачёв:- Нас поразила слаженность коллектива телеканала «Россия-1». Каждый сотрудник поддерживал, снимал напряжение, настраивал на позитивный лад. Мы в искреннем восхищении от работы телеканала: начиная с водителей – заканчивая редакторами программы. Запись шоу происходила в атмосфере домашнего уюта и тепла. Представьте, что такое действительно возможно. Кто-то думает, запись проектов – это нервы и стресс, но нет, наоборот. Нас подготавливали к съёмкам и настраивали, что всё пройдёт хорошо.На заметку!"Привет, Андрей!" – вечернее шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия-1». Программа выходит еженедельно по субботам в 18:00. Гости вместе с ведущим Андреем Малаховым обсуждают только хорошие новости и вспоминают интересные события. Круг тем – разнообразный. «Теплая атмосфера и песни обязательны!» - отмечают редакторы шоу.Людмила Швец:- Передача построена так, что мы сидим за круглым столом, как дома. Общение очень доброе. У меня остались лишь позитивные эмоции от участия в программе. Мы не можем раскрыть все темы, на которые общались, их вы услышите во время выхода передачи 19-го или 26-го ноября, пока ещё неизвестно. Анонсирую: будет интересно и музыкально! Если честно, всё произошло настолько спонтанно, что мы до сих пор не верим, что там побывали. Это для меня был сон, сказка какая-то! И когда я сидела за столом и смотрела на Андрея Малахова, слушала его голос, думала: «Неужели это он? Правда? Я не верю!» Был ощущение, что сейчас меня кто-то ущипнёт и я проснусь. Очень сильные эмоции.Геннадий Лобачёв:- А лично у меня первая часть программы прошла так, будто это обычное дело. Да, предстоит очередной концерт, выступление. Нас ждёт яркий номер в праздничном мероприятии. Но когда мы уже выступили, спели песню за столом, я посмотрел на него и задумался: «… сколько раз видел этот стол по телевизору, а сейчас сам сижу за ним. Я не верю!» А так, конечно, считаю: «Плохой артист тот, кто не переживает». Переживания всё равно были, признаюсь. Пусть не за столом, когда общались, а потом – когда зазвучал наш мотив, мы запели, тряска в руках всё же случилась.О подготовке музыкального номера и костюмах- Как готовили ваш музыкальный номер? Подбирали ли костюмы? Или всё было намного проще…Людмила Швец:- На самом деле наш номер уже был готов, мы ранее исполняли песню «Городские цветы» (слова Леонида Дербенева). У нас в Вязниках ежегодно проходит фестиваль эстрадного искусства «Ретро». Последний раз была озвучена тема «Цветы». Мы долго изучали композиторов, тексты, но остановились именно на этой песне. И решили попробовать исполнить её дуэтом с Геннадием. Редакторы передачи «Привет, Андрей!» сказали, что они не ожидали услышать именно такое «прочтение» этой песни. Все уже привыкли к тому, что композицию исполняет один Михаил Боярский. А у нас получилась совсем другая история: двое любили друг друга по молодости, но им пришлось расстаться. Через какое-то время они встретились. И вот эта встреча – песня «Городские цветы». У нас получился мини-спектакль.Геннадий Лобачёв:- Костюмы для номера у нас также были продуманы. Платье у героини – красное. Цвет любви! Я остановился на красном галстуке. Правда, бежевый костюм пришлось поменять на чёрный. Нам позвонили в пятницу, в субботу мы собирали всю информацию для выступления, а в воскресенье уже выехали в Москву. И в понедельник прошла съёмка. Поэтому мы до сих пор не можем отойти от процесса, остались под сильнейшим впечатлением.«На Фатьяновский праздник в 2023 году ждём нового ведущего и звёздных гостей…»- Волнительно ли было представлять Владимирский регион? Удалось ли рассказать что-то интересное о нашем крае?Людмила Швец:- Всегда волнительно представлять родную Владимирскую область. Мы изначально думали, что будем рассказывать о нашем крае, но всё зависело не от нас, а от редактора передачи и ведущего. Нам задавали самые разные вопросы. Сможете всё услышать сами во время выхода передачи. Кое-что, правда, о съёмках всё же расскажем! Когда у нас в Вязниках проходит Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни, то к нам приезжают многие известные артисты. В том числе и Валерий Сёмин - российский баянист, аранжировщик, певец, композитор, теле- и радиоведущий, который в этом проекте играет на баяне, является соавтором программы. К сожалению, именно на нашей передаче его не было из-за гастролей. В этом году Валерий Сёмин также приезжал на Фатьяновский праздник. И в видео, записанном Андреем Малаховым, он обещал, что на 50-й фестиваль приедет в Вязники уже в качестве ведущего. Мы все этого очень ждём!- С кем из звёздных артистов удалось пообщаться за кулисами?- Мы очень тепло пообщались с певицей Мариной Девятовой. Позитивный и простой человек. Поговорили о творчестве. Оказалось, что она тоже помнит Вязники и наш Фатьяновский праздник. Мы её спросили: «Приедете к нам в следующем году?» Она ответила: «Если будете приглашать, то приеду. Хотя… Приеду!» Конечно, хотелось пообщаться вне камер и с Андреем Малаховым, но у него огромная загруженность, продолжение съёмок. В любом случае мы счастливы тому, что нам удалось поучаствовать в таком масштабном музыкальном проекте.Геннадий Лобачёв и Людмила Швец приглашают всех жителей Владимирского региона посмотреть шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1» в ноябре этого года. Следите за выпусками. И, как говорит Малахов: «Не переключайтесь! Будет интересно».Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива Геннадия Лобачёва и Людмилы ШвецЧитайте также из цикла "Интересные люди Владимира: герои среди нас!":Игорь Воробей: о фотоискусстве, возвращении в Россию и смелых проектах; «Изогнутый» Владимир художницы Светланы Щавлёвой «разлетелся» по коллекциям всего мира; Анна Касаткина-Барац: о родном Владимире, ролях в театре "Квартет И" и кинокомедии "О Чём говорят мужчины" и др.