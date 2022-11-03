Жители региона продолжают собирать помощь для российских военнослужащих. Участниками проекта...

Жители региона продолжают собирать помощь для российских военнослужащих. Участниками проекта Народного фронта "Всё для Победы" стали и самые юные земляки. Репортаж Марии Платанюк.У Варвары, Саши и Алисии - ответственный день. Вместе с воспитателями дошколята сопровождают гуманитарный груз в региональный штаб Народного фронта. Десятки коробок с надписью "Нашим солдатам". Для бойцов - стихи и тёплые пожелания.- Спаситель, герой, говорим мы тебе спасибо за наш покой, дорогой! Не сдавайся, держись, что есть сил!Проект ОНФ "Всё для Победы!" объединил миллионы россиян. Активно помощь собирают и жители Владимирской области. Участники патриотической акции - люди разного возраста: от малышей до пенсионеров. В детском саду №48 областного центра на призыв откликнулись все.Наталья Кузнецова, воспитатель детского сада № 48 г. Владимира:- Хочу выразить огромную благодарность за такую душевную теплоту, за душевное отношение, за неравнодушие нашим родителям. Ни одна семья не осталась в стороне.Валентина Щедрикова, воспитатель детского сада № 48 г. Владимира:- Пусть поскорее наступит тот день, когда все солдаты вернутся в свой отчий дом. Мы верим, что победа будет за нами.Собрали необходимое: от термобелья до лекарств. В том, что поддержка и тепло сердец приближают общую Победу, не сомневаются и малыши.- Чтобы у них было хорошее настроение... Чтобы они победили!В рамках проекта "Всё для Победы!" у Владимирской области появился свой кьюар-код. С его помощью можно перечислить средства для мобилизованных из нашего региона. По словам координатора Народного Фронта Ирины Турановой, многие приходят "очно", желая внести свой вклад. Участниками уже стали многие детсады, школы, организации.- Генератор для ребят, конкретно по их просьбе. Тепловая пушка. Организация профсоюзов привезла спальники, термобельё, лапшу быстрого приготовления. Носки, перчатки. Дедушка свой собственный генератор отдаёт. Говорит: я очень хочу помочь ребятам.«Поддержим наших ребят на передовой!» - один из главных девизов. Наш регион помогает вместе со всей страной.Ирина Туранова, координатор Народного фронта по проектной работе:- Приносить всё можно к нам в исполком. С 9 до 18 мы принимаем. Электроприборовский проезд, 2а. Либо можно перевести деньги для тех, кто хочет.В зону спецоперации "летят" и детские весточки. Они для всех, кто защищает мир.Мария Платанюк:- А это, пожалуй, самый душевный груз. Послания владимирским бойцам от юных земляков. Это, к примеру, от пятилетней Юли, это от четырёхлетней Инессы. Письма-треугольники, открытки, рисунки и такие важные слова: «Вместе мы сила!», «Возвращайся с победой!», «Мы ждём тебя!»Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир"