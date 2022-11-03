Сегодня, 3 ноября, Евгению Плющенко исполняется 40 лет.

Сегодня, 3 ноября, Евгению Плющенко исполняется 40 лет.Сегодня публика знает Евгения Плющенко не только как знаменитого фигуриста, но и как счастливого семьянина. Спортсмен с 2009 года состоит в браке с Яной Рудковской, которая подарила ему двоих детей. Однако гармония в личной жизни Евгения царила не всегда. Прежде чем встретить Рудковскую, Плющенко был женат на другой. Тогда его семейная жизнь была совсем не похожа на сказку.Первой супругой спортсмена стала Мария Ермак – дочь питерского бизнесмена Георгия Ермака. По одной из версий, Мария и Евгений познакомились в пробке и тут же влюбились. Однако существует и менее романтичная история зарождения чувств. Ходили слухи, что Ермак и Плющенко встретились задолго до начала отношений и были друзьями.Как бы там ни было, в 2005 году влюбленные поженились. Свадьбу 23-летнего фигуриста, который к тому моменту уже был звездой и завидным женихом, обсуждала буквально вся страна. Однако пышный праздник и большие планы на совместное будущее не помогли супругам сохранить чувства.Вскоре после свадьбы союз рухнул. По словам Плющенко, Ермак разрушила их отношения бесконечными ссорами. Фигурист устал теперь скандалы жены и ушел от нее, когда она была беременна. А мама спортсмена утверждала, что Мария хотела видеть мужа бизнесменом и даже пыталась запретить ему выходить на лед.Несмотря на то, что спортсмен бросил супругу с ребенком, от малыша он не отказывался. Сын Егор появился на свет в 2006 году и получил фамилию Ермак. По словам мамы Евгения, Мария долгое время препятствовала общению мальчика с отцом. Однако в 2008 году, когда развод был оформлен официально, Плющенко отвоевал возможность видеться с сыном.Вскоре после расставания в личной жизни экс-супругов произошли серьезные изменения. Спортсмен женился на Яне Рудковской, а его бывшая жена вышла за бизнесмена. Увы, второй брак Марии просуществовал недолго. Зато им с Евгением наконец удалось поставить точку в затяжном конфликте. Фигурист смог построить теплые взаимоотношения с сыном и получил возможность видеть, как он растет. Теперь Плющенко хвастается, что его наследник занимается сразу несколькими видами спорта.