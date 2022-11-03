В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода.
Атмосферное давление 752 мм...
В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода.
Атмосферное давление 752 мм ртутного столба.
Относительная влажность воздуха 97%.
Магнитное поле спокойное.
Ветер северный, 2-4 м/с.
Температура воздуха ночью 0… -1, днём до 2 градусов тепла.
В праздничные дни осадки в 33 регионе маловероятны. По ночам воздух будет остывать до -2...-4 градусов, а дневная температура не превысит +2...+3.
Фото: pexels.com