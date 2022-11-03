В Александрове бывший директор автошколы признана виновной в коммерческом подкупе Генеральный...

В Александрове бывший директор автошколы признана виновной в коммерческом подкупеГенеральный директор автошколы в Александрове без оснований зачислила местного жителя в группу подготовки трактористов в 2021 году. По окончании курса ему было выдано свидетельство о прохождении обучения установленного образца.За незаконные действия обвиняемая через посредника получила от ученика коммерческий подкуп в размере 17 тысяч рублей.Кроме того, за подобные действия в июле 2021 года, мае и августе 2014 года женщина получила от трех обучающихся денежные средства в общей сумме 59 тысяч рублей.Вину в совершенных преступлениях подсудимая признала.Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Владимирской области, с учетом всех обстоятельств совершенного преступления, суд приговорил женщину к штрафу в размере 800 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях сроком на 3 года, а также до исполнения наказания в виде штрафа сохранен арест, наложенный на принадлежащие ей транспортные средства.Фото: https://ru.freepik.com/