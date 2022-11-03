Она выплатит государству 800 тысяч рублей.

В Александрове директора автошколы оштрафовали на 800 тысяч рублей за коммерческий подкуп. Приговор вынес Александровский городской суд.В 2014 и 2021 году подсудимая за денежное вознаграждение выдавала людям фиктивные свидетельства о подготовке водителей. От четырёх учеников она получила 76 тысяч рублей. На процессе женщина признала свою вину.Ей назначен штраф в 800 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие посты в образовательных учреждениях. На принадлежащие аферистке машины наложен арест.